Affaire Miss Sénégal : Plus de 300 plaintes contre Amina Badiane, le collectif des femmes sénégalaises exige le retrait de la licence du comité d’organisation.

Plus de 300 personnes se sont jointes au collectif de femmes Sénégalaises ce mercredi pour déposer une plainte sur la table du procureur de la République, contre la personne de Amina Badiane, la présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal, pour apologie du viol.



Par la suite, les membres du comité se sont réunis à la maison de la presse pour déplorer avec énergie le comportement jugé « irresponsable » et « irrespectueux » de Amina lors de sa réaction sur l’affaire miss Sénégal 2020.



Tout compte fait, ces dames réclament fermement le retrait de la licence du comité d’organisation et vont même jusqu’à proposer des solutions pour le réaménagement et la revue du concept...