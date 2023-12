Affaire Me Moussa Diop: Aminata Touré pour la mise en place d’une commission d'enquête parlementaire

L’ancien ministre de la justice , Aminata Touré est d’avis de la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire concernant les révélations faites par le candidat Me Moussa Diop sur l’exploitation des ressources minières.



Lors de sa visite en soutien à Ousmane Sonko à l’occasion de son audience sur la demande d’annulation de sa radiation des listes électorales, la présidente de Mimi2024 interpellée sur cette affaire qui alimente l’actualité politico-judiciaire manifeste sa solidarité envers son ancien camarade de la mouvance et invite à faire désormais la lumière sur la délivrance des permis d’exploration et d’exploitation des ressources.



Cheikh S. FALL