Affaire Khalifa Sall : Les députés en écharpe le jour du délibéré

Dans deux jours, le tribunal va rendre sa décision sur l’affaire Khalifa Sall. Déjà, l’opposition sénégalaise bat le rappel des troupes pour soutenir le maire de Dakar.



Selon le député membre de l’Initiative pour des élections démocratiques (IED) Mamadou Diop Decroix, qui s’exprimait à l’occasion de la conférence de presse tenue ce mercredi par l’opposition, les droits du député Khalifa Sall ont été bafoués sous le prétexte qui ne bénéficierait plus de l’immunité parlementaire.

« Nous considérons qu’il s’agit d’un procès politique. (…) Même si le tribunal libère Khalifa Sall, nous dirons qu’il n’avait pas aucune raison de faire une seconde à la prison, ce n’est pas sa place. C’est la violation totale et intégrale des droits d’un député », dénonce le député. Même son de cloche de Me Madické Niang qui a, auparavant, de cette tribune, donné une consigne pour que tous les députés viennent en écharpe le jour du délibéré. « Nous serons présents le jour du délibéré parce que Khalifa Sall est un député, tous les députés viendront en écharpe pour soutenir notre collègue Khalifa Sall le jour du délibéré », a promis le président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie ».