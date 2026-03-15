Affaire Farba NGOM : Abdoul Aziz Diop magnifie la détermination des guides religieux de Fouta

Dans le cadre de l’affaire Farba Ngom, Abdoul Aziz Diop a salué l’engagement des guides religieux du Fouta lors de la journée de prière tenue à Ndioum, à l’initiative du maire Cheikh Omar Ann. Il a mis en avant leur mobilisation et les prières formulées pour la libération du député.
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