Affaire Farba NGOM : Abdoul Aziz Diop magnifie la détermination des guides religieux de Fouta


Dans le cadre de l’affaire Farba Ngom, Abdoul Aziz Diop a salué l’engagement des guides religieux du Fouta lors de la journée de prière tenue à Ndioum, à l’initiative du maire Cheikh Omar Ann. Il a mis en avant leur mobilisation et les prières formulées pour la libération du député.
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Dimanche 15 Mars 2026
Idy Sow



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