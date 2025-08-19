Affaire ASER : Thierno Alassane Sall charge l’ASER et le DG d'AEE Power EPC

Le député Thierno Alassane Sall (TAS) continue d’épingler le dossier qui oppose l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER), la Banque Santander et la société AEE Power. Face à la presse ce mardi 19 août, l'ancien ministre a affirmé que l’ASER a commis de graves irrégularités dans la gestion de ce marché stratégique.
Des accusations de "nébuleuse" et de détournement de fonds
TAS a directement pointé du doigt José Angel Gonzalez Tausz, accusé de démarches suspectes. Le député se demande comment cet homme a pu obtenir la prérogative de suspendre la convention avec la société sénégalaise AEE Power SN, tout en poursuivant ses négociations. Pour Thierno Alassane Sall, il serait à l'origine du conflit et pourrait avoir détourné des fonds de l’État.
Un marché jugé illégal par l'ARCOP
TAS a rappelé que, dès septembre 2024, l'Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) avait mis en garde contre la mise à l’écart "injustifiée" d’une société sénégalaise au profit d’intérêts étrangers. L’ARCOP avait demandé la communication de tous les documents de renégociation, craignant que le processus ne soit "illégal et préjudiciable à l’économie nationale".
La crise s'est accentuée après la décision de la Banque Santander de geler son financement, face à des zones d'ombre sur les 37 milliards de francs CFA déjà décaissés par AEE Power EPC.
Des accusations de "nébuleuse" et de détournement de fonds
TAS a directement pointé du doigt José Angel Gonzalez Tausz, accusé de démarches suspectes. Le député se demande comment cet homme a pu obtenir la prérogative de suspendre la convention avec la société sénégalaise AEE Power SN, tout en poursuivant ses négociations. Pour Thierno Alassane Sall, il serait à l'origine du conflit et pourrait avoir détourné des fonds de l’État.
Un marché jugé illégal par l'ARCOP
TAS a rappelé que, dès septembre 2024, l'Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) avait mis en garde contre la mise à l’écart "injustifiée" d’une société sénégalaise au profit d’intérêts étrangers. L’ARCOP avait demandé la communication de tous les documents de renégociation, craignant que le processus ne soit "illégal et préjudiciable à l’économie nationale".
La crise s'est accentuée après la décision de la Banque Santander de geler son financement, face à des zones d'ombre sur les 37 milliards de francs CFA déjà décaissés par AEE Power EPC.
Autres articles
-
DAROU RAHMANE – Le bassin de Pofdi déborde/ Les maraîchers noyés dans la détresse et leurs champs aussi…
-
Migration irrégulière – 31 candidats arrêtés à Saly par la Brigade de Recherches de Mbour
-
Agression de la défunte mareyeuse Ndoumbé Ndiaye : Les mareyeurs de Thiès expriment leurs vives préoccupations et réclament...
-
Ngoundiane- licenciement d’une soixantaine de travailleurs de l’entreprise TALIX MINES: le député Mbaye Dione adresse des questions écrites au Ministre Abass Fall
-
Guédiawaye : trois vies fauchées par les flots en quelques heures