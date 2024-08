Administration sénégalaise: le CIAAS alerte sur 4 mois de retards de salaire et la suspension d’une quarantaine de contrats.

Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise (CIAAS) alerte sur la situation déplorante des travailleurs de l'administration depuis l'avènement du nouveau régime. Dans un communiqué reçu à Dakaractu, ce 15 août, le collectif s’inquiète aux retards de salaire et la suppression des emplois de certains contractuels.



« Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise est très préoccupé par la situation des contractuels de la direction de l'emploi, du Ministère des Mines, du Ministère de la Culture et des Prestataires du Ministère des sports. En effet, pour les agents de la direction de l'emploi, ils sont restés quatre mois sans percevoir leurs salaires, une situation extrêmement préoccupante.



Après trois mois passés sans salaire et sans information claire sur les raisons de ces retards, le collectif a interpellé l'autorité compétente. Celle-ci avait alors promis de régulariser la situation avant la fin du mois de juillet. Malheureusement, jusqu’à ce jour, les agents sont toujours dans l'attente du paiement des montants dûs, sans avoir de visibilité sur les causes du blocage. La même situation est constatée aussi chez les prestataires du ministère des sports qui sont restés trois (3) mois sans salaire. », lit-on sur le document signé par le secrétaire général Oumar Dramé.







Le CIAAS a également dénoncé la suspension de contrat d’une quarantaine de travailleurs de l’administration.



« Pis encore, il a été notifié à quarante quatre (44) travailleurs du Ministère des mines de la suspension de leur contrat, ce qui a causé un psychose énorme chez eux. Dans le même sillage, des contractuels du ministère de la culture ont aussi vu leurs contrats arrêtés. Cette situation crée d’énormes difficultés aux agents contractuels à la fois sur le plan professionnel et personnel. Certains rencontrent des problèmes pour s'acquitter de leurs engagements (loyer, transport, besoins alimentaires, entre autres) et aussi mener à bien leurs tâches quotidiennes», a souligné le texte.







Ainsi, le CIAAS interpelle l'Etat non seulement de régler la situation des retards de salaire qui est très sacré pour le travailleur mais aussi de régulariser et de préserver tous les emplois suspendus. « Nous interpellons le Président de la République, Président de tous les sénégalais qui a fait de sa priorité, la création d'emplois. C'est pourquoi, il faut d'abord maintenir les emplois déjà acquis même si parfois nous reconnaissons que certaines dispositions réglementaires n'ont pas été respectées. Au demeurant, pour régler définitivement la lancinante question des contractuels, nous recommandons au gouvernement de les recruter dans la fonction publique», a conclu le Collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise.