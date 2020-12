Adji Mbergane Kanouté : « Pour un avenir meilleur, il faut une bonne formation de la jeunesse du pays »

Pour assurer un avenir meilleur à la jeunesse du pays, il faut une bonne formation et cela passe par la bonne qualité de l'offre de formation et son accessibilité à moindre coût pour tous les jeunes. C'est du moins l'avis de la députée Adji Mbergane Kanouté.



Elle a toutefois salué les efforts fournis par le gouvernement pour accompagner les jeunes dans la formation et l'insertion professionnelle, mais aussi invité le ministre à multiplier les efforts pour permettre à tous les jeunes étudiants d'accéder à la formation et l'insertion professionnelle avec la qualité requise dans l'offre de formation. Car, estime encore Adji Mbergane Kanouté, pour un avenir meilleur, il faut assurer une bonne formation de la jeunesse du pays..."