Action de solidarité avec Waqf : 150 kits alimentaires distribués aux personnes vulnérables

150 kits alimentaires ont été distribués ce jeudi 09 novembre 2023 aux personnes nécessiteuses à la mosquée de Mermoz. Ces denrées (riz, sucre et huile) ont été offertes par la haute autorité de Waqf en partenariat avec l'ONG APRIECA avec l'appui de Kuwait Horizons Charity society. Cette action de solidarité vise les ménages des retraités et des veuves qui se trouvent dans la précarité vu la crise alimentaire que subissent bon nombre de Sénégalais.

Pour Racine Ba, le Directeur Général de la Haute autorité de Waqf, cette remise de

kits alimentaires est destinée aux personnes nécessiteuses dans les quartiers Sicap et aux retraités de la police, plus particulièrement aux veuves qui sont dans des situations précaires. "C'est la raison pour laquelle la Haute autorité du Waqf a choisi ces groupes en travaillant en partenariat avec l'ONG APRIECA", explique-t-il.

Selon lui, la Haute autorité du Waqf fait régulièrement des actions de solidarité dans toute l'étendue du territoire. Ainsi, il a par ailleurs rappelé que cette année 100 000 enfants des daara sont pris en charge dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle.