Acte posé par Macky Sall : « Il faut que l’Afrique apprenne à saluer les efforts de ses dirigeants » (Nafissatou Diallo, Pds)

Malgré toute la tumulte causée par « l’affaire Karim Wade », l’heure semble être à la paix des braves. Même si Macky Sall et le Parti démocratique sénégalais se sont séparés en 2008, les réalités politiques ont fini par établir une constante : « En politique, il n’y qu’adversité, pas la haine ». C’est ce qu’avance la députée de la coalition Wallu et chargée de la communication nationale du parti démocratique sénégalais. Dans un entretien avec Dakaractu, Nafissatou Diallo s’est félicitée de la grandeur du président Macky Sall qui a décidé lundi dernier en s’adressant à la nation, de renoncer à sa candidature en 2024. Un acte qui doit être inscrit dans le livre d’or de l’histoire politique africaine. « La démocratie n’est pas statique. Il faut que nos sociétés africaines apprennent à applaudir et mesurer la grandeur des dirigeants qui font preuve de vertu. C’est cela qui va construire nos sociétés », indique la parlementaire libérale qui se félicite de ce grand pas du président Macky Sall consolidant un grand acte démocratique...