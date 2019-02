Accusé de rouler pour Balla Gaye2 / Tapha Guèye clôt le débat : « Les chiens, on leur répond par le silence »

Accusé d’avoir été au cœur du staff lors du combat Balla Gaye 2 et Modou Lo, l’ancien Tigre de Fass a donné sa version ce samedi. Moustapha Guèye met fin aux interpellations et polémiques soulevées à cet effet : « Balla Gaye s’est prononcé, de même que son coach, donc moi je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet. Et les chiens, on leur répond par le silence », a balancé le mentor de Gris Bordeaux.