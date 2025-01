Accueil du député Babacar Varore à Kolda : Les artisans listent leurs doléances...

Les artisans de Kolda ont listé leurs doléances à l'accueil du député Babacar Varore de Pastef issu de leurs rangs. Ils ont ainsi évoqué l'achèvement des travaux de la maison artisanale de Vélingara, de la réhabilitation de celle de Kolda, de la formation et de la formalisation. C'est une occasion pour ces derniers juste après le retour du député de la première session budgétaire pour 2025 de formuler leurs vieilles recommandations. Étant leur porte-voix à l'hémicycle, ils fondent beaucoup d'espoir sur lui, d'après Babacar Thioye, le secrétaire administratif de la chambre des métiers.

Dans la foulée, il soutient que les artisans remercient le président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance portée sur un des leurs pour les représenter à l'assemblée nationale.

Babacar Varore a rassuré en ces termes ses pairs : "je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé par les populations et mes frères artisans. C'est pourquoi, je ne ménagerai aucun effort pour porter le combat des artisans. En ce sens, je rappelle que le président de la République et le Premier ministre sont conscients des enjeux du secteur de l'artisanat."

Dans cette lancée, il poursuit : "je vais me réunir avec l'ensemble des élus pour faire un diagnostic des difficultés afin de les défendre à l'hémicycle..."

El Hadji Ndiaye, président de la chambre des métiers, a fait un témoignage sur le nouveau député dont les qualités sont loin d'être exhaustives. D'ailleurs, il précise : "c'est une personne loyale qui a les prérogatives de bien remplir la mission de parlementaire pour les artisans, mais aussi pour Kolda."