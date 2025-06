Accident tragique sur l'autoroute Ila Touba : Une femme décède et 15 blessés à Bambey

Un nouvel accident s'est produit ce vendredi sur l'autoroute Ila Touba, précisément à hauteur de Bambey. Selon les premières informations, cet accident implique un car de transport en commun et un véhicule particulier, provoquant un bilan provisoire lourd.



D'après les sapeurs-pompiers, la collision a malheureusement coûté la vie à une mère de famille âgée de 50 ans. Quinze (15) autres personnes ont été blessées, dont sept (7) se trouvent dans un état grave.



Les équipes de secours sont rapidement intervenues sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital régional de Diourbel et le centre de santé de Bambey.



Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore déterminées et une enquête est probablement en cours.