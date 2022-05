Accident sur la route de Sibassor : L'un des chauffeurs s'est endormi au volant.

On en sait un peu plus sur l'accident qui s'est produit vers 05 heures du matin sur la RN1 à hauteur de la commune de Sibassor.



En effet, selon une source de Dakaractu, le chauffeur du bus en partance pour Dakar pris par le sommeil s’est endormi au volant avant de quitter la voie pour aller heurter violemment l'aile gauche du mini-car.



Il s'agit selon la même source, de l'imprudence et du non respect des règles de conduite du conducteur.



Aux dernières nouvelles, 06 personnes sont décédées sur le coup, 12 blessés dont 08 graves et 04 légers...