Accident mortel à Kaolack : Un véhicule "Cheikhou Chérif" se renverse, un mort et plusieurs blessés

Un grave accident de la route est survenu ce jeudi aux environs de 14h15, juste à l'entrée du pont Serigne Bassirou Mbacké, à côté de la gare routière Nioro, dans la commune de Kaolack.



Un véhicule, communément appelé "Cheikhou Chérif", roulant à vive allure, a tenté un dépassement par la droite. Malheureusement, il s'est renversé et a percuté des camions en stationnement sur le bas-côté de la route.



Le bilan provisoire de cet accident fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Au moment de la rédaction de ces lignes, les sapeurs-pompiers étaient sur place pour prendre en charge et évacuer les blessés.



Fallou Galass Sylla