Accès universel à l’électricité : « Le programme d’urgence en électricité à l’horizon 2025 lancé » (Ministère Énergie)

La rencontre tenue ce vendredi à Dakar a permis au ministère de partager avec les députés les informations sur l’état d’avancement du programme d’accès universel à l’électricité, ses composantes, le planning d’exécution des activités et les contraintes.

« Elles sont 6.300 localités électrifiées depuis 2012. Il y a aussi 6.000 autres localités inscrites dans les différentes structures de l’État. » C’est ce qu’a confirmé Cheikh Niane, le SG du ministère du Pétrole et des Énergies qui s’exprimait à l’occasion de l’atelier d’information et de partage avec les membres de la commission chargée de l’énergie et des ressources minérales à l’Assemblée nationale.Ainsi, le SG dudit ministre de préciser que « nous avons un taux d'électrification national à 85%, avec 97% en milieu urbain et 60% en milieu rural. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme d’urgence en électricité pour qu’en 2025, on atteigne l’objectif fixé en accélérant tous les programmes », conclut-il.