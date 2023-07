Accès au crédit : « Il nous faut nous réinventer » (Victorine Ndeye, ministre Microfinance)

« Beaucoup a été fait dans la Microfinance », a martelé le ministre de tutelle à l’occasion de l’ouverture de la 27ème réunion du comité national de coordination des activités de microfinance ce jeudi 27 juillet 2023 à Dakar.

Victorine Anquédiche Ndeye autour de tous les acteurs de la microfinance, professionnels, consommateurs et bailleurs, les appelle à se réinventer pour permettre au Sénégalais où qu’il soit, d’avoir accès au crédit. « Il s’agit de voir comment tirer profit de la digitalisation. Comment le Sénégalais qui est dans sa zone puisse avoir accès à ces crédits. Il nous faut nous réinventer et revoir l’avant temps », lance le ministre qui estime que c’est le seul gage pour l’atteinte des objectifs qui consiste à promouvoir et développer le secteur de la microfinance au Sénégal.