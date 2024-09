Abdoulaye Saydou Sow : " Ce n'est pas vrai, je n'ai pas cherché à fuir le pays..."

Interdit de sortir du pays, l'ancien ministre de l'Urbanisme du régime de Macky Sall a manifesté son amertume contre cette décision. Abdoulaye Saydou Sow déplore la manière. Face à la presse ce lundi 9 septembre 2024 au siège de l'Apr, le maire de la commune de Kaffrine s'explique.



" Avec mon passeport simple, je suis parti en Thaïlande et dans d'autres pays. Si je voulais fuir, je n'allais pas revenir et pis, comment puis-je m'enfuir étant dans la délégation officielle de la fédération sénégalaise de football. C'est absurde" dira-t-il.



Poursuivant il raconte que " c'est un lieutenant de la police qui m'a interpellé à l'embarquement pour m'annoncer une interdiction de sortir du territoire. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas cherché à fuir. Je me battrai politiquement jusqu'à la dernière minute. Mon honneur et mon engagement ne seront jamais bafoués" conclu l'ancien ministre qui fait savoir qu'il se battrait toujours.