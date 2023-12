Abdoulaye Daouda Diallo renforce Birane Seck pour la victoire d'Amadou Bâ à Thiénaba

"Les réalisations du Président Macky Sall dans la cité religieuse de Thiénaba sont nombreuses sans compter les projets en cours de bitumage des routes, d'électrification et d'accès à l'eau". C'est la déclaration faite par le responsable Apériste, Birane Seck, qui était le parrain de la finale qui opposait Jeunes Talents à Saf-Sap. Il en a profité pour magnifier la décision d'Abdoulaye Daouda Diallo de se conformer à la volonté du président de la République qui a choisi le PM Amadou Bâ pour diriger la coalition BBY en 2024. "Je vais soutenir le candidat Amadou Bâ tel qu'Abdoulaye Daouda Diallo nous l'a indiqué et sans demie mesure avec les jeunes de Thiénaba qui se sont unis pour m'accompagner dans cette dynamique", a-t-il précisé. Birane Seck compte aussi mouiller le maillot sur le terrain en allant à la rencontre des populations pour traduire ses parrainages en vote concret. Il a remis aux jeunes des jeux de maillots et ballons de football aux deux équipes finalistes et une importante somme d'argent. Aussi, il s'est rendu à Thiénaba Gare, à une manifestation de Sargal des femmes qui lui ont rendu un hommage pour tout son accompagnement.

À rappeler que Jeunes Talents a remporter face à Saf-Sap la finale au tirs au but.