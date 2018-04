Abdoul Mbaye fait le bilan des manifs : « Plus de 100 personnes ont été arrêtées, plusieurs dizaines de blessés identifiés, l’hôpital Abass Ndao gazé »

Les leaders du Front de résistance Démocratique et social, au siège de « Bokk Gis Gis » ont fait le bilan de cette demi-journée de manifestation contre le projet de loi sur le parrainage. Selon Abdoul Mbaye, plus de 100 personnes ont été arrêtées, plusieurs dizaines de blessés identifiés et l’hôpital Abass Ndao de la Médina aurait même reçu des grenades lacrymogènes. Il a indiqué que la FDS confirme son appel a la résistance sur « l’étendue du territoire jusqu’au retour de la démocratie ».