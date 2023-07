Abdoul Mbaye : « J’invite les autorités à ne pas interdire la manifestation de vendredi »

Prenant la parole après ses camarades leader du F24, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye s’est adressé au préfet de Dakar.



« J’invite les autorités à ne pas interdire la manifestation de vendredi. L’appel à la paix et au dialogue est du F24. Personne n’a entendu un membre du F24 appeler à l’insurrection, à une manifestation violente, à une marche vers le palais. Qu’on nous laisse le droit de nous retrouver, de faire le point avec les sénégalais et surtout montrer au Président Macky Sall ce que veulent les sénégalais : la paix, le rassemblement et le passage en 2024 sans encombre pour le bien de ce pays » fait-il savoir.