Abdou Mbow à Ayib Daffé: « Vous faites un aveu de taille quand vous dites que ces pilleurs, casseurs et bandits en prison sont de Pastef »

Toujours dans les discussions sur la révision de la Constitution, les députés égrénnent les minutes. Le secrétaire général du Pastef par ailleurs, député de l’opposition Ayib Daffé s’est défoulé sur certains de ses collègues en leur rappelant que c’est le régime de Macky Sall qui ne veut pas entendre d’autres opposants s’exprimer. « Il a mis en prison plus de 700 de nos militants » s’est offusqué Ayib Daffé. Sauf que le président de la commission des lois et député de la majorité, Abdou Mbow, note « cet aveu de taille selon lui qui explique que les partisans du parti Pastef sont ces casseurs et pilleurs arrêtés ».