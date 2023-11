Abdou Diallo : « Ça ne fait pas plaisir d’être sur le banc… »

Poussé sur le banc de touche par la forte concurrence au sein de la tanière, Abdou Diallo ne compte pas s’apitoyer sur son sort. Ce lundi, en marge de la première séance d’entraînement des Lions, le défenseur d’Al Arabi (Qatar) a évoqué sa situation en équipe nationale où l’avènement de Moussa Niakhaté l’a sorti du onze de départ d’Aliou Cissé.



Après avoir positivement réagi au sortir du galop d’entraînement à Diamniadio, qui s’est bien déroulé d’après lui, Abdou Diallo est revenu sur son cas personnel.



« La concurrence, je la vis comme tout le monde. Ça ne fait pas plaisir d’être sur le banc, forcément. Mais je me bats et j’attends mon tour » a-t-il sereinement répondu.



Par ailleurs, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain n’a pas manqué d’évoquer la situation du groupe qui d’après lui se porte très bien à quelques mois de la CAN 2024. Et, surtout au moment d’entamer les éliminatoires du Mondial 2026.



« On est dans une très bonne ambiance. On a gagné le dernier match contre le Cameroun (1-0.) On est bien et confiant. On se prépare tranquillement pour gagner ces matchs qui seront importants pour 2026. »



La reconquête du titre, le groupe y pense et l’objectif est d’aller au bout a réaffirmé Abdou Diallo qui ne s’attend pas non plus à une partie de plaisir…



« C’est un niveau très élevé, très dense mais vu les affiches, ça va être une question de mentalité, de combat. Il va falloir repartir sur les mêmes bases qu’en 2022 parce que nos adversaires seront prêts. »





Mouhamadou Moustapha Gaye