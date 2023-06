Ababacar Abba Mbaye interpelle Me Aïssata Tall Sall : « Mme le ministre, il faut poser le débat sur la qualité du personnel consulaire, souvent politisé »

Lors de la séance plénière de ce lundi sur les projets de loi concernant la ratification de certaines conventions entre le Sénégal et d’autres pays partenaires, les députés se sont largement prononcés sur les dérives notées dernièrement dans les services consulaires à l’étranger. Au moment où certains députés fustigent le comportement de certains compatriotes, le parlementaire Abba Mbaye lui, invite la ministre Me Aïssata Tall Sall à faire le travail nécessaire pour que « nos services consulaires puissent disposer d’un personnel qualifié et apolitique ».