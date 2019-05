AUF : Les secrétaires généraux des Universités et Instituts de formation et de recherche de l'Espace formés aux directives communautaires de l'UEMOA

Les secrétaires généraux des Universités et Instituts de formation et de recherche sont en formation à Dakar pour intégrer la nouvelle démarche imprimée dans le fonctionnement des Universités dans l'espace Uemoa. “C'est un atelier organisé avec le concours du Cames qui nous accompagne dans la mise en oeuvre des outils (...) L'atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive communautaire sur le LMD (Licence Master Doctorat)”, a expliqué Bo Aissa Sidikou qui représentait le Président de la Commission de l'Uemoa. Pour justifier le choix porté sur les secrétaires généraux, elle dira : “Le choix est porté sur les secrétaires généraux parce que dans la hiérarchie des Instituts supérieurs de formation, ce sont eux qui impriment le mieux, les réformes au sein des Instituts supérieurs, des réformes dans le cadre des gestions (budgétaires, du Personnel et du Recrutement)”.