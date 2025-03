ASECNA : L’intersyndicale des travailleurs en grève à partir du 12 avril 2025

Les Secrétaires Généraux des syndicats membres de l'intersyndicale de la Représentation et de la Direction Générale de l'ASECNA ont annoncé que l'ensemble des travailleurs sénégalais de l'ASECNA observera un mouvement de grève de 24 heures, renouvelable, à compter du 12 avril 2025 à partir de 8 heures. Cette grève a pour objectif de réclamer :

1. Le paiement intégral des arriérés de l'ISA (Indemnité de Spécialité Aéronautique),

2. Une solution garantissant un paiement mensuel de cette prime,

3. La réintégration dans le paiement de l'ISA de l'augmentation liée à cette prime,

4. La résorption du sous-effectif dans les métiers de l'exploitation de la navigation aérienne, notamment au niveau des contrôleurs de la circulation aérienne.



Pendant cette période, l'ensemble des travailleurs sénégalais, tous corps de métiers confondus, de la Représentation et de la Direction Générale de l'ASECNA observeront un arrêt de travail. Cependant, les services de la circulation aérienne seront maintenus uniquement pour le trafic en survol.



Conformément aux dispositions réglementaires et au caractère régalien de leurs activités professionnelles, une continuité de service sera assurée pour :

- Les vols des chefs d'État et de gouvernement,

- Les vols militaires effectuant des évacuations sanitaires,

- Les vols à caractère purement humanitaire,

- Les vols participant à des opérations de recherche et de sauvetage.



Les syndicats signataires sont : SYDCAS, SDTS, SACS, SNTAC/CDSL, SNEAS, SATAS/UNSAS et SNTAC/CNTS.