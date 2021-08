ARTP Sama Réseau : une nouvelle application qui offre une meilleure qualité de service aux usagers des réseaux.

Dans le but d'assurer un meilleur suivi de la qualité de service des réseaux de communications électroniques, l'ARTP a développé une application mobile dénommée « ARTP SAMA RÉSEAU ».



C’est ce jeudi que l’agence a procédé au lancement officiel de cet outil qui s’avère une solution de crowdsourcing de données de la qualité d'expérience QoE destiné aux usagers des réseaux de communications électroniques du pays.



Ladite application permet entre autres, de tester le débit de la connexion Internet mobile et Wifi ; visualiser la carte de couverture des réseaux mobiles 2G, 3G, 4G disponibles dans la zone où l'usager se situe ; de signaler un problème à l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).



Cet outil est en outre associée à une plateforme d'analyse avancée permettant à l'ARTP d'avoir un aperçu global de la qualité d'expérience des utilisateurs des réseaux mobiles sur toute l'étendue du territoire.



Pour rappel, cette application fait suite a la stratégie QoS et de couverture pour la période sur deux années à savoir de 2021 à 2023, qui avait été lancée en décembre 2020 à l'hôtel King Fahd Palace. Ladite stratégie, en son axe 3, vise à améliorer la transparence du marché en mettant à la disposition des consommateurs et des autres parties prenantes, les données pertinentes sur la couverture et la qualité de service délivrées par les opérateurs de communications électroniques sur toute l'étendue du territoire national.



Le principal objectif de cette démarche est de stimuler la concurrence et favoriser ainsi le développement des investissements des opérateurs pour renforcer la couverture des réseaux.



L'application « ARTP SAMA RÉSEAU » est disponible pour les smartphones Android et iPhone et est téléchargeable sur Google Play store et Apple store.