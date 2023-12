APR : Macky Sall reconduit président du parti

Le président de la République, Macky Sall, chef du parti Apr, a été porté de nouveau à la tête de la structure qui a vécu 15 ans, à l’issue du congrès extraordinaire. En 2008 naissait ainsi un tournant politique décisif avec l’Alliance pour la République que le président Macky Sall veut perpétuer pour 2024 avec le candidat Amadou Bâ. « Je mesure la confiance que vous portez sur ma modeste personne en me choisissant de nouveau, président de l’APR. C’est une marque de confiance que j’accueille modestement… » s’est réjoui le président du parti présidentiel qui a tenu à féliciter les cadres, les sages, les femmes, le mouvement des jeunes et de toutes les autres structures qui s’investissent pour la victoire du parti et de toute la coalition.