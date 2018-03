ALMADIES : L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi prépare du Ngalax et en distribue à ses voisins

Chaque année, à l'occasion des fêtes de Pâques, une tradition particulière a lieu au Sénégal. Pendant que les catholiques sont occupés à préparer leur dimanche de Pâques, ils préparent aussi une bouillie de dessert traditionnelle qu'ils donnent le Vendredi Saint à leurs amis et voisins musulmans – le Ngalax. Cette année, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi, a également préparé du Ngalax et l'a distribué à ses voisins. Regardez la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez...