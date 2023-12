AKS sur les bisbilles au sein de l’APR: « Ceux qui attendent l’échec de Amadou Bâ peuvent déchanter… »

Le maire de la commune de Mbao n’a pas raté l’occasion de s’exprimer sur les divergences dans les rangs de la mouvance et particulièrement au sein de l’Alliance pour la République depuis que la candidature de Amadou Bâ est annoncée. Abdou Karim Sall qui minimise par ailleurs ces petites querelles, avertit : « Nous avons la majorité autour de la candidature de Amadou Bâ. S’il y a certaines personnes qui remettent en cause le choix porté sur le premier ministre, il y a lieu de se poser des questions. Ils avaient tous affirmé avoir donné feu vert au président de la République. Ils ne peuvent pas attendre jusqu’au choix final pour venir protester » a fustigé le maire de Mbao lors du Mega meeting d’investiture du candidat de Benno organisé ce jeudi 28 décembre à Orkadiéré.



Abdou Karim Sall invite les pourfendeurs de Amadou Bâ « à déchanter car, ils ne pourront pas freiner cette allure vers la victoire qui selon lui, inéluctablement va revenir à la coalition présidentielle ayant le candidat au parcours exemplaire et inégalé ».







Cheikh S. FALL