AKS à Amadou Bâ : « Je vous dis ici devant Dieu et devant les Hommes que vous ne me prendrez jamais à défaut de déloyauté! »

Abdou Karim Sall, maire de la commune de Mbao devant le candidat de Benno Bokk Yaakaar jure fidélité et loyauté à Amadou Bâ. Le candidat de BBY dans ses activités, s’est rendu à Mbao pour une visite de courtoisie au maire de ladite commune de la ville de Pikine.



« Je vous resterai fidèle et loyal. Je vous dis ici devant Dieu et devant les Hommes, vous ne me prendrez jamais à défaut de déloyauté. Je ne ménagerai aucun effort pour votre victoire finale. S'il faut vendre des terrains, des maisons pour vous élire, je le ferai… », promet le premier magistrat de la commune de Mbao.