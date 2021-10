L'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a organisé sa semaine de la sécurité dénommée "Safety Week". Laquelle, est organisée chaque année par le conseil international des aéroports africains.



En effet, cette semaine permet d'instaurer une démarche inclusive en matière de gestion de la sécurité et est également une belle occasion d'échanges et de partage entre acteurs aéroportuaires sur les meilleures pratiques afin de maintenir haut le "niveau de sécurité des opérations optimales". Pour cette présente édition, le thème est : " Formation".



L'objectif, c'est de former tous les acteurs de l'industrie pour maintenir un niveau de sécurité acceptable dans les opérations aéroportuaires. Les utilités aéroportuaires, administratives, locales, les populations environnantes, les forces de sécurité et de défense ont toutes été sensibilisées sur la sécurité aéroportuaires.



D'après le secrétaire général de Limmak AIBD Summa (LAS), "nous allons continuer la sensibilisation sur les feux de brousse, les émissions laser et la divagation des animaux avec l'ensemble de nos partenaires pour terminer en beauté cette semaine de la sécurité".