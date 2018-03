AFFAIRE DU SÉNÉGALAIS MORT À MADRID- La famille ne porte pas plainte... Il sera inhumé à Touba après 12 ans passés en Europe

Mort après une course-poursuite avec des policiers Madrilènes, Mame Mbaye Ndiaye est donné mort d'une crise cardiaque. Triste sort pour ce Sénégalais sans épouse ni enfants et qui a perdu son père et sa maman durant son séjour d'une douzaine d'années en Europe, principalement en Espagne.



Pour savoir la suite qui sera réservée à cette affaire, Dakaractu est entrée en contact avec la famille, l'aîné de la famille plus exactement. Mamadou Ndiaye qui a fini de prendre langue avec les parents de la victime, nous confie ceci : " La famille a décidé de s'en remettre à Dieu. Aucune plainte ne sera déposée. Nous sommes des musulmans et nous acceptons le décret divin avec longanimité. C'est moi qui étais chargé de discuter avec les autorités de l'État, Sidiki Kaba, en particulier. Il m'a assuré que l'État va se charger de rapatrier le corps. ''



Même son de cloche du côté de Balla Ndiaye qui partage le même père que Mame Mbaye. '' Il ne nous est jamais venu à l'idée de déposer une quelconque plainte. ''



Mame Mbaye sera inhumé à Touba. La cérémonie funèbre sera dirigée, selon Mamadou Ndiaye, par les descendants de Serigne Bara Khady Fall et en particulier, par Serigne Khadim Gaye, le guide spirituel de la famille basée, pour l'essentiel, à Pire.