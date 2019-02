A quelques jours du retour de tous les dangers, que fait Macky chez Famara Sagna, « le meilleur ami de Wade » ?

La visite que le chef de l’Etat a rendue à l’ancien président du Conseil économique et social déclenche des interrogations dans certains cercles fermés.

Par delà l'assaut d'amabilités, entre les deux personnalités, servi au public, Famara Ibrahima Sagna est présenté comme un grand ami de Me Abdoulaye Wade. Il était l’intermédiaire de l’ombre entre le pape du Sopi et Abdou Diouf au lendemain de la crise postélectorale de 1988, marquée par l’emprisonnement du leader du Pds. Rappelons aux plus jeunes qu'il y a la main invisible de l'ex-argentier de l'Etat derrière l'entrée du parti libéral au Gouvernement de majorité présidentielle élargi en mars 1991.

Suprême curiosité : cette visite intervient à cinq jours du retour de Wade. Ceux qui ne sont pas nés de la dernière pluie en politique ne manqueront pas de soupçonner Macky Sall de solliciter chez son hôte casamançais une énième médiation. D’autant plus que l’itinéraire choisi par le sopiste en chef, qui compte s’offrir un bain de foule dans des quartiers réputés chauds de la banlieue ce 7 février, dans un contexte de campagne électorale, susciterait des craintes en haut lieu.