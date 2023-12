À la découverte de Kachikally Crocodile Pool : l'antre des mystérieux Crocodiles

Située à 10 kilomètres de la capitale Gambienne, Kachikally Crocodile Pool, se trouve dans la ville de Bakau. Ce site mystique abrite en plus de la piscine aux crocodiles, un musée. Elle attire les touristes mais également les personnes qui souhaitent faire des rituels, renseigne le responsable du site, Moussa Badjo.

Un grand puits de 22m de large et de 6 mètres de profondeur est la demeure d'une centaine de crocodiles.

Des animaux inoffensifs, d'après ce petit fils de la Famille Bodian, héritière du site qui jadis était habité par des "Djinns" protecteurs. L'eductour du Festival de Koom-Koom a permis à une vingtaine de journalistes et techniciens des médias de découvrir les sites touristiques et mystiques de la Gambie et de la Casamance.

Notre guide Moussa Badjo explique l'histoire qui se cache derrière ce site très prisé par les femmes qui souhaitent féconder, aux jeunes et vieux qui veulent trouver une solution à leurs problèmes de santé, financiers. Nombreux sont les touristes anglophones qui viennent découvrir ce circuit classique où l'on est en parfaite symbiose avec la nature.

Reportage !