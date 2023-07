9eme Jeux de la francophonie / Remise du drapeau à la délégation : Le Sénégal entre ambitions et défis …

En présence de plusieurs autorités en charge du sport sénégalais dont le représentant du comité national olympique sportif sénégalais (Cnoss), la cérémonie de remise du drapeau aux athlètes qui représenteront le Sénégal à la 9eme édition des jeux de la francophonie, s’est déroulée ce lundi soir.



Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Sénégal a de réelles ambitions pour ces jeux qui se déroulent du 28 juillet au 6 août à Kinshasa. Au moment de remettre le drapeau national à la délégation, le Premier ministre et ministre des sports, Amadou Ba, a invité les ambassadeurs sportifs et culturels à représenter dignement le Sénégal.



« Partez donc avec confiance et détermination et revenez-nous chargés de médailles et de gloire. Soyez les dignes représentants de la Nation et honorez, par vos comportements d’ouverture envers les autres, cette marque qui, depuis toujours, nous vaut le respect et l’admiration des peuples du monde entier. Le Sénégal et la Nation entière vous en seront reconnaissants » a déclaré le ministre des sports.



Le Sénégal aura une délégation d’au moins 165 personnes athlètes, membres du staff technique et dirigeants compris. Le pays de la Teranga aura des athlètes engagés dans des disciplines telles que : l’Athlétisme, le Basket Ball, le Cyclisme, le Football, le Handisport, le Judo, la Lutte, le Tennis de table …



En 2017, lors des jeux de la francophonie qui s’étaient déroulés à Abidjan, le Sénégal avait réussi la performance de terminer à la 4eme place du classement général (27 médailles, 10 en or, 9 en argent et 8 en bronze.)