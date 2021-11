8ème conférence Chine-Afrique : Bilan d'étape d'une coopération attendue pour dessiner de nouvelles perspectives.

La coopération sino-africaine fait l'objet d'une rencontre importante entre les deux parties. En réunion d’information avec les ambassadeurs africains sur la préparation de la 8ème conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Me Aïssata Tall Sall, est revenue sur l'importance de cette rencontre, mais aussi pour Dakar qui abrite la 8ème édition.



"C'est une rencontre entre la Chine et les États Africains qui se tient périodiquement. Dakar aura le privilège et l'honneur d'accueillir la 8ème conférence entre la Chine et les pays Africains. C'est une conférence qui est axée sur notre coopération avec la Chine. Comment l'Afrique voit sa coopération avec la Chine? Discuter sur les modalités de notre coopération et de notre avenir commun", a fait savoir le ministre.



Sur ce, elle ajoute que "pour la préparer, des documents sont nécessaires. Beaucoup de sujets comme le réchauffement climatique, il y aura la déclaration de Dakar qui détermine la perspective des trois prochaines années. Qu'à partir de Dakar, que les gens sachent la tournure que devra prendre la coopération entre la Chine et l'Afrique, exprimer les positions des deux parties sur différentes problématiques d'ordre mondial."



La conférence se tiendra du 28 au 30 novembre 2020 à Dakar. Elle verra la participation des différents pays d'Afrique sous la présidence du président de la République du Sénégal. Mais son homologue de la Chine, participera par visio-conférence...