80 anniversaire du Massacre des Tirailleurs Sénégalais: Cinq chefs d'Etats africains ont déposé des gerbes de fleurs en mémoire aux victimes de Thiaroye 44

Ce dimanche 1er décembre est célébré au Sénégal le 80e Anniversaire du Massacre des Tirailleurs Sénégalais. Il s'agit de soldats africains, qui ont participé à l'effort de guerre pour la France lors de la 1ere et deuxième Guerre mondiale. Une commémoration qui revêt un aspect particulier cette année, d'autant plus que la France par le biais de son président de la République, Emmanuel Macron a écrit une lettre au Président Sénégalais pour reconnaître que cet incident fut " un massacre".



De nombreux chefs d'Etat africains dont le président Gambien, Adama Barrow, le chef de l'Etat de la Guinée Bissau, Umaro Emballo, le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, le président des Iles Comores, Azali Assoumani, et enfin le président du Gabon, Brice Oligui Nguema ont pris part à cette cérémonie de commémoration qui a démarré vers 10h . En compagnie, du chef d'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ils ont déposé des gerbes de fleurs au cimetière des tirailleurs Sénégalais à Thiaroye.