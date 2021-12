7ème Forum international de Dakar : « La sauvegarde de la paix et de la sécurité nous incombe au premier chef » (Macky Sall)

Le Centre International de Conférence de Dakar Abdou Diouf, CICAD, a abrité ce lundi 6 décembre 2021, le 7ème Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. En effet, le thème choisi pour cette Édition de 2021 : « les enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19 », est une opportunité pour le président de la République du Sénégal, d’exprimer sa volonté de se retrouver pour reconsidérer des enjeux et stratégies de maintien de la paix et la sécurité en Afrique.





Le Forum international de Dakar, qui rassemble chaque année depuis 2014, des chefs d’État et de gouvernement, des partenaires économiques et industriels et des représentants de la société civile, se tient en Afrique pour contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l'affectent. Les questions de paix et de sécurité en Afrique sont plus que primordiales pour le président Macky Sall. Ainsi, bien que la pandémie de covid-19 frappe le monde à son entier, "les pays africains sont aussi touchés par sa vulnérabilité particulière au changement climatique, l’intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d’État. L’urgence est là dans ces pays déstabilisés, parties occupées et menacées dans leur existence, ces vies perdues, ces personnes déplacées ou réfugiées, ces familles endeuillées, ces écoles fermées et ces économies fortement perturbées », a essayé d’attirer à l’attention des chefs d’État et de gouvernement, de partenaires venues prendre part à ce forum.



Pour ces nombreux périls sécuritaires, environnementaux, sanitaires, aux crimes organisés, à la piraterie, la cybercriminalité, l’émigration entre autres problèmes qui affectent le continent africain, c’est dans une parfaite synergie des parties que l’Afrique a une chance de faire face à ses difficultés et son émergence. Estimant que « La sauvegarde de la paix et de la sécurité nous incombe au premier chef », le président, la République Macky Sall invite les pays et institutions partenaires à « un esprit de solidarité et de sécurité collective parce que nous partageons des vulnérabilités communes. »





Plusieurs sujets seront abordés lors de cette journée d’ouverture comme la santé, la jeunesse, la cybersécurité et le développement. Autant de défis transfrontaliers auxquels aucun pays ne peut faire face tout seul, selon le président Macky Sall. Il en appelle donc la responsabilité nationale, une solidarité internationale et la sécurité collective avant de terminer en demandant de « continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d’évaluer l’efficacité des réponses nationales, des opérations de paix et autres mécanismes de règlements pacifiques des différends...»