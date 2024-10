75e Anniversaire de la Fondation de la Chine : "Le partenariat exemplaire liant l’axe Dakar - Beijing s'est construit sur une relation de confiance..." (Ministre, Général Birame Diop)

Le Ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop, représentait le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye à la réception offerte par l'ambassade de Chine au Sénégal, au Musée des Civilisations Noires à l'occasion de la célébration du 75e Anniversaire de la Fondation de la République de Chine. Le ministre a adressé ses félicitations, au diplomate chinois en fin de mission au Sénégal, tout en revenant sur l'excellence des relations Sénégalo-chinoises. "Cette fête était une opportunité de magnifier les excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Chine. Des relations instituées en 1971, les relations sénégalo chinoises ont été élevées, depuis 2012, au niveau de partenariat stratégique global. En guise d'illustration, le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique au Sud du Sahara à adhérer à l'Initiative la Ceinture et la Route (BRI)", a soutenu le ministre.

Il souligne par ailleurs que "le partenariat exemplaire liant l’axe Dakar - Beijing s’est construit sur une relation de confiance, le respect de la souveraineté de chaque État ainsi que le partage de valeurs communes, notamment la préservation de la paix et de la sécurité internationales".

Le ministre des Forces armées de saluer le partenariat stratégique qui est à la base de la réalisation de grands projets de développement dans des domaines clés de notre économie tels que l’amélioration des services sociaux de base, l’appui à la croissance économique durable et la construction d’infrastructures. Le Grand théâtre national et le Musée des civilisations noires seront cités à titre d'exemple.