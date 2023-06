749 logements construits en 2022 sur 10.000 projetés : L’indisponibilité du foncier indexée par le ministère de l’Urbanisme

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène Publique a présenté hier la revue annuelle sectorielle de 2022. Ainsi, 749 logements ont été produits en 2022 dont 346 à Notto Diobass, 270 à Bambilor, 86 à Kaolack, 45 à Fatick et 2 logements témoins à Diourbel. 749 logements contre 178 en 2021 soit une progression de 321%, ébruite le journal « Les Echos » dans son édition du jour.





Le journal de la zone de captage note que ce nombre de logements est très en deçà de la cible de 10.000 logements prévus. Soit un taux de réalisation de 7%.





Le journal les Échos cite le présentateur de la revue sectorielle du ministère de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, hier, qui justifie cette situation par l’indisponibilité du foncier.