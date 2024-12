7 ans de réclusion criminelle / Trahison au volant : Quand un chauffeur orchestre l’agression de son propre patron

Dans un scénario digne d’un polar, un chauffeur de Pout, M. Guèye, s’est illustré par une trahison glaçante envers son patron, un commerçant, en orchestrant une agression armée pour lui dérober la somme de 2 millions de FCFA. Ce complot, qui s’est déroulé le 31 juillet à Pout, a conduit à un procès retentissant devant la Chambre criminelle de Thiès, où la vérité a éclaté au grand jour.



Le plan machiavélique d’un employé frustré



Selon les informations de L’Observateur, M. Guèye, chauffeur de M. Aïdara, nourrissait une rancune envers son employeur en raison d’un salaire qu’il jugeait dérisoire : 40 000 FCFA par mois. C’est cette frustration qui l’aurait poussé à monter un plan audacieux avec son complice, Y. Thiam. Le jour des faits, le chauffeur a conduit son patron au village de Palal pour une livraison. Mais sur le chemin du retour, le piège s’est refermé.



M. Guèye a téléphoné à Y. Thiam, qui s’était positionné avec trois autres individus dans un lieu isolé, munis de gourdins et d’armes blanches. À son arrivée sur le lieu de l’embuscade, le chauffeur a arrêté le véhicule, offrant son employeur sans défense aux assaillants. Après une violente attaque, les malfaiteurs se sont enfuis avec les 2 millions de FCFA, laissant derrière eux un commerçant traumatisé.



Pour brouiller les pistes, M. Guèye a simulé des blessures et prétendu avoir perdu son téléphone, mais son stratagème a rapidement été déjoué.



Enquête et procès : La vérité mise à nu



La plainte déposée par M. Aïdara a conduit la gendarmerie à enquêter et à arrêter M. Guèye, dont les aveux ont révélé son rôle central dans l’agression. Il a également impliqué Y. Thiam, qui, à son tour, a tenté de minimiser la participation de ses complices, S. Ndiaye, P. Sy et A. Ciss.



Jugés pour association de malfaiteurs et vol avec usage d’armes, les cinq accusés ont comparu devant la Chambre criminelle. Si les preuves n’ont pas suffi à impliquer S. Ndiaye, P. Sy et A. Ciss, le juge a retenu la culpabilité de M. Guèye et Y. Thiam.



Une sentence lourde et un message fort



Le procureur avait requis cinq ans de réclusion criminelle contre les deux principaux accusés. Cependant, le tribunal, prenant en compte la gravité des faits, a alourdi la peine à sept ans de réclusion criminelle pour M. Guèye et Y. Thiam. Les autres accusés ont été acquittés.



Entre trahison et avidité



Cette affaire met en lumière les conséquences désastreuses de la cupidité et de la perte de confiance dans la relation employé-employeur. Comme le souligne L’Observateur, M. Guèye a troqué son intégrité contre une somme d’argent qu’il ne pourra jamais dépenser librement. Quant à M. Aïdara, il garde les séquelles d’un acte de trahison qui aurait pu lui coûter bien plus que de l’argent.



Ce verdict rappelle que la justice ne fait pas de compromis face à de tels actes, même lorsque le mal vient de ceux en qui l’on a placé sa confiance.