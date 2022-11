6ème journée L1 : Le Casa en solide leader, GFC vainqueur du derby de la banlieue

C'est grâce à Abdoulie Kassama qui a transformé un penalty à l'ultime seconde de la rencontre, que le champion en titre, le Casa Sport a gagné la Linguère de Saint-Louis au stade Mawade Wade de la capitale du nord. Avec cette victoire par la plus petite marque, le Casa Sport maintient le cap de la tête du peloton de la ligue 1.Les joueurs d'Ansou Diadhiou sont suivis par le Guédiawaye Fc qui s'est adjugé de la manche aller du derby de la banlieue sur le terrain de l'Asc Pikine sur la marque de (1-2). Ainsi avec cette victoire, le Gfc suit de très près le leader le Casa qui le devance de deux points.À signaler que le Gfc a le même nombre de points que le Jaraaf de Dakar (11 points). L'équipe de la Médina s'est imposée chez les académiciens de Jambars (1-2) reléguant ainsi son adversaire à la 5ème place.Et la Sonacos de Diourbel est allée imposer le partage des points à Génération Fc sur son terrain à Deni Biram Ndao (1-1). Les huiliers empêchent les académiciens d'accéder au podium avant la trêve du mondial 2022.Les attaquants se sont fait remarquer lors de cette 6ème journée de Ligue 1. Ils ont fait trembler les filets à 10 reprises sur l'ensemble des sept matches. Par contre, deux nuls blancs ont été notés : Dsc-Teungueth Fc et SNEPS- As Douanes.