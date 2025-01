5ᵉ journée de la Coupe de la Confédération de la CAF : le Jaraaf prend sa revanche sur l'ASEC Mimosas (1-0).

Après sa défaite en novembre dernier face à l'ASEC Mimosas, le Jaraaf de Dakar se devait de laver l'affront subi en terre ivoirienne (2-0).



Ce 12 janvier 2024, l'ASC Jaraaf de Dakar a pris sa revanche sur l'ASEC Mimosas en les battant 1-0 lors de la 5ᵉ journée de la Coupe de la Confédération de la CAF.



Bien que disputé à huis clos au stade Abdoulaye Wade en raison d'une sanction, le match a vu l'unique but inscrit à la 26ᵉ minute par Abdoulaye Oualy, sur une passe décisive de Jean-Roger Bocandé.



Malgré l'absence de leur public, les joueurs du Jaraaf ont démontré une détermination exemplaire, dominant le jeu et neutralisant les offensives de l'ASEC Mimosas. Cette victoire permet au Jaraaf de se hisser à la 2ᵉ place du groupe C avec 8 points, relançant ainsi leurs chances de qualification pour les phases finales de la compétition.



L'entraîneur du Jaraaf a salué la performance de son équipe, soulignant leur capacité à surmonter l'adversité et à rester concentrés malgré le huis clos. Du côté de l'ASEC Mimosas, cette défaite complique leur parcours, les obligeant à remporter leur prochain match pour espérer une qualification.



Le prochain défi pour l'ASC Jaraaf sera déterminant. Une nouvelle victoire pourrait les propulser vers les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ils devraient affronter l'USM Alger le 19 janvier prochain, équipe qu'ils avaient difficilement affrontée à domicile le 8 décembre dernier (0-0).