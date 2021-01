4ème soirée couvre-feu : Les rues 6 et 9 de la Médina et les avenues Malick Sy et Blaise Diagne sous haute surveillance.

Seules le forces de défense et de sécurité circulent dans les artères de la Médina en cette 4ème nuit de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. De la rue 6 en passant par la rue 9, les avenues Malick Sy et Blaise Diagne, c'est le calme plat. Après les heurts de la 1ère soirée du couvre-feu, c'est une mobilisation accrue des unités d'intervention. La mission est précise : sécuriser la zone et veiller à toute perturbation dans la localité et dans les environs.