4ème Congrès international pour la Cause Palestinienne à Dakar: « la vie sur sa terre et dans la dignité », la solution durable

Le 4ème Congrès international de l'Alliance Internationale pour la Cause Palestinienne s’est tenu ce samedi à Dakar en présence de participants venus du monde arabe et de la sous-région ouest-africaine, témoignant ainsi de la portée internationale et de la solidarité envers la cause palestinienne. Lors de cette rencontre plusieurs thèmes ont été abordés, notamment la Palestine et l'Afrique de l'Ouest: l'engagement des populations, la réaffirmation du soutien indéfectible au peuple palestinien et la dénonciation des violences perpétrées contre les civils à Gaza, qualifiées par certains intervenants de génocide.





A l'occasion du congrès qui s’est ouvert ce samedi pour prendre fin dimanche 14 juillet 2024, les participants ont réitéré leur soutien au peuple palestinien, victime de violences et d'injustices depuis des décennies. Les discours ont mis en lumière la résilience des Palestiniens face à l'adversité, ainsi que la nécessité d'une mobilisation internationale accrue pour leur cause.







Une série de dénonciations ont été faites notamment les massacres de populations civiles à Gaza. Des témoignages poignants et des interventions de spécialistes soulignent l'ampleur de la tragédie humanitaire en cours, assimilée par certains à un génocide. Le Congrès appelle à une action urgente de la communauté internationale pour mettre fin à ces atrocités et garantir la protection des civils. Il a été rappelé lors de ce congrès, la souffrance du peuple palestinien qui dure de plus d’un siècle. « Nous demandons simplement une solution durable où les palestiniens auront le droit de vivre dignement sur leur terre », a déclaré Abdou Karim Diaw, membre de l’alliance nationale pour la cause palestinienne.







La présence de délégués venant du monde arabe et de la sous-région ouest-africaine témoigne de l'importance de la solidarité internationale pour la cause palestinienne. Le Congrès ambitionne réellement de renforcer les liens entre les différentes organisations et de coordonner des actions concertées pour une paix juste et durable au Proche-Orient.