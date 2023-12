49ème Foire internationale de Dakar (FIDAK) : un véritable succès pour le ministre Victorine Aquediche Ndeye

Après le passage du ministre du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, c’est au tour de madame Victorine Aquediche Ndeye, ministre de la microfinance et de l’économie solidaire et sociale, de marquer sa présence ce samedi au Cices dans le cadre de la célébration de la foire internationale de Dakar (FIDAK) 2023.



Après une visite des stands des différentes régions du pavillon Sénégal, Victorine s’est beaucoup réjouie de la qualité des produits exposés, mais aussi de l’implication massive des femmes sous les tentes.



Face à la presse, cette dernière a de même tenu à exprimer toute sa satisfaction.



« Tout d’abord je félicite le représentant du CICES sous la tutelle de leur directeur pour cette belle organisation, je me réjouis de l’implication des femmes dans l’entrepreneuriat, mais aussi au développement des produits locaux, nous avons relevé beaucoup de défis et ça a bien porté ses fruits à la 49ème foire internationale de Dakar (FIDAK), qui a eu beaucoup de succès », a fait savoir Mme le ministre.