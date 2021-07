3ème VAGUE COVID-19 : le Port de Dakar met en place un nouveau plan de contingence.

La Direction du Port autonome de Dakar a décidé de mettre en place un plan de contingence plus rigoureux qui tourne autour de mesures suivantes face à la recrudescence des cas positifs à la Covid-19 liée à la 3ème vague.



Il s’agit d’un réaménagement temporaire des horaires de travail en rapport avec la Direction des ressources humaines, d’une conservation du personnel minima pour les structures à forte concentration humaine, de la favorisation du télétravail et des call-conférences, de la transmission et traitement du courrier via Maarch courrier, de la restriction des visites privées et des réunions non indispensables, de la systématisation du travail de sensibilisation par le médecin d’entreprise et enfin de l’appropriation du dispositif de communication de crise mis en place par la CQHSE sur le portail.



Ce nouveau plan de contingence est, ainsi, le deuxième du genre pris par le Directeur Général du Port autonome de Dakar après mars 2020, date du premier cas de covid-19, au Sénégal et des mesures prises par le président de la République dans le cadre de la riposte. Ce plan avait considérablement renforcé la capacité de résilience de l’entreprise au plan interne.