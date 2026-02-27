1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste

La journée du 27 février a pris des allures de démonstration de solidarité à Agnam Ouro Ciré. Réunis à l’appel de responsables religieux et politiques, des proches et soutiens de Farba Ngom ont organisé une journée de prières marquant un an depuis le début de ce qu’ils qualifient de « séquestration ».



Présent sur place, Thierno Amadou Sy, ancien directeur de APS et membre de l’APR, a défendu le caractère « non politique » du rassemblement, le décrivant comme un élan communautaire et spirituel en soutien à « un acteur de développement » et « digne fils du Fouta ».







Dans sa déclaration , il a affirmé que réduire Farba Ngom à sa seule dimension politique serait méconnaître son rôle dans le développement local et national. Il a salué l’attitude pacifique de ses partisans, soulignant qu’aucune violence n’a accompagné son arrestation, préférant « l’apprentissage du Coran aux jets de pierres ». Évoquant également l’intervention publique du détenu face à des députés, il a parlé d’un moment « historique », estimant que cette prise de parole sous les caméras devait, selon lui, « réveiller le peuple » et nourrir le débat sur sa situation judiciaire.



Si les soutiens dénoncent une procédure qu’ils jugent injuste et évolutive dans ses fondements, aucune décision de justice définitive n’a, à ce stade, tranché le fond de l’affaire.

