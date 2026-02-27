1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste


La journée du 27 février a pris des allures de démonstration de solidarité à Agnam Ouro Ciré. Réunis à l’appel de responsables religieux et politiques, des proches et soutiens de Farba Ngom ont organisé une journée de prières marquant un an depuis le début de ce qu’ils qualifient de « séquestration ». 

Présent sur place, Thierno Amadou Sy, ancien directeur de APS et membre de l’APR, a défendu le caractère « non politique » du rassemblement, le décrivant comme un élan communautaire et spirituel en soutien à « un acteur de développement » et « digne fils du Fouta ».

 

Dans sa déclaration , il a affirmé que réduire Farba Ngom à sa seule dimension politique serait méconnaître son rôle dans le développement local et national. Il a salué l’attitude pacifique de ses partisans, soulignant qu’aucune violence n’a accompagné son arrestation, préférant « l’apprentissage du Coran aux jets de pierres ». Évoquant également l’intervention publique du détenu face à des députés, il a parlé d’un moment « historique », estimant que cette prise de parole sous les caméras devait, selon lui, « réveiller le peuple » et nourrir le débat sur sa situation judiciaire.

Si les soutiens dénoncent une procédure qu’ils jugent injuste et évolutive dans ses fondements, aucune décision de justice définitive n’a, à ce stade, tranché le fond de l’affaire.

Autres articles
Vendredi 27 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens

Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens - 27/02/2026

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle - 27/02/2026

Agnam s’insurge contre

Agnam s’insurge contre "l’injustice": « L’absence de Farba Ngom se fait ressentir dans la région… » (Abdou Aziz Diop, Adjt au Maire) - 27/02/2026

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension - 27/02/2026

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables - 27/02/2026

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien - 27/02/2026

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou - 27/02/2026

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye - 27/02/2026

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère - 27/02/2026

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa - 27/02/2026

Économie Sénégalaise ou le flambeau qui vacille : « Comment le PM a organisé la chute du Sénégal », selon Yoro Dia

Économie Sénégalaise ou le flambeau qui vacille : « Comment le PM a organisé la chute du Sénégal », selon Yoro Dia - 27/02/2026

Un faux client arrêté pour une série de vols dans des pharmacies

Un faux client arrêté pour une série de vols dans des pharmacies - 27/02/2026

Transferts bientôt gratuits : Orange Money anticipe la réforme et promet de restaurer la confiance

Transferts bientôt gratuits : Orange Money anticipe la réforme et promet de restaurer la confiance - 27/02/2026

Derrière les potions “bio”, une clinique clandestine : les dessous troublants du centre chinois Haogi

Derrière les potions “bio”, une clinique clandestine : les dessous troublants du centre chinois Haogi - 27/02/2026

Ndogou avec la presse : Brelotte Ba détaille la feuille de route 2026 de Sonatel et alerte sur le défi de l’usage numérique

Ndogou avec la presse : Brelotte Ba détaille la feuille de route 2026 de Sonatel et alerte sur le défi de l’usage numérique - 27/02/2026

Un million en vitrine, des plaintes en cascade : la DSC serre l’étau autour d’Imane

Un million en vitrine, des plaintes en cascade : la DSC serre l’étau autour d’Imane - 27/02/2026

Pacte social bafoué, accords non respectés: 14 organisations syndicales mettent en garde le Premier ministre après sa dernière sortie

Pacte social bafoué, accords non respectés: 14 organisations syndicales mettent en garde le Premier ministre après sa dernière sortie - 26/02/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " Dans cette guerre des " Maires" , qui sera finalement le vainqueur?"(Édouard Latoufe) - 26/02/2026

Samba Diouldé Thiam sur Ousmane Sonko : « C’est un Mussolini sénégalais mal tropicalisé… un gardien d’une révolution imaginaire »

Samba Diouldé Thiam sur Ousmane Sonko : « C’est un Mussolini sénégalais mal tropicalisé… un gardien d’une révolution imaginaire » - 26/02/2026

Dakar au cœur de l’excellence coranique : 15 nations en compétition au Grand Prix Fondation Senico

Dakar au cœur de l’excellence coranique : 15 nations en compétition au Grand Prix Fondation Senico - 26/02/2026

Assemblée nationale : l’opposition parlementaire dénonce des violations graves du règlement intérieur lors de la séance de questions au gouvernement

Assemblée nationale : l’opposition parlementaire dénonce des violations graves du règlement intérieur lors de la séance de questions au gouvernement - 26/02/2026

MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan

MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan - 26/02/2026

Célébration du 4 avril à Thiès / Audience du maire de la Ville avec le PR - le maire de Thiès-Est tire sur Babacar Diop :

Célébration du 4 avril à Thiès / Audience du maire de la Ville avec le PR - le maire de Thiès-Est tire sur Babacar Diop : "Il nous a utilisés pour régler ses problèmes". - 26/02/2026

Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur

Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur - 26/02/2026

Ziguinchor - Viol et pédophilie présumés : un agent commercial face à de lourdes accusations sur un enfant de 13 ans… dix ans requis

Ziguinchor - Viol et pédophilie présumés : un agent commercial face à de lourdes accusations sur un enfant de 13 ans… dix ans requis - 26/02/2026

Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte!

Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte! - 26/02/2026

Décentralisation, déconcentration et sécurité collaborative : Les trois piliers d’un Sénégal sécurisé que propose l’ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop

Décentralisation, déconcentration et sécurité collaborative : Les trois piliers d’un Sénégal sécurisé que propose l’ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop - 26/02/2026

Quel mal y a-t-il à présenter la réalité de la maturité de la couverture Internet au Sénégal ?

Quel mal y a-t-il à présenter la réalité de la maturité de la couverture Internet au Sénégal ? - 25/02/2026

Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement

Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement - 25/02/2026

Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie »

Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie » - 25/02/2026

RSS Syndication