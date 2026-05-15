34ᵉ édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis: la Côte d'Ivoire à l'honneur

La ville tricentenaire vibre au rythme de la 34ᵉ édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis. Une activité culturelle lancée ce mercredi 13 mai 2026 à Kër Thiane, avec la Côte d’Ivoire comme pays invité d’honneur.

L’événement, organisé depuis 1992 et reconnu parmi les grands festivals de jazz mondiaux depuis 2016, a réuni autorités, partenaires et artistes. Les intervenants, dont le secrétaire d’État à la Culture Bakary Sarr, le maire Mansour Faye et Idrissa Bengeloun, président de Saint-Louis Jazz, ont souligné le rôle du festival comme levier de développement et de souveraineté culturelle.

« À Saint-Louis, le jazz n’est pas un invité, il est chez-lui », a déclaré Idrissa Bengeloun. La Côte d’Ivoire, représentée par Koffi Amani, a marqué sa participation par la remise de pagnes tissés aux officiels sénégalais.

La soirée d’ouverture met en scène l’orchestre Baobab qui a enflammé le public par une belle présentation et le pianiste polonais Kuba Stankiewicz sur la scène IN. Le festival propose aussi une foire artisanale et commerciale internationale avec des exposants de plusieurs pays africains. L’affiche, signée Baye Mballo Kébé, illustre l’identité de Saint-Louis avec le pont Faidherbe, les briques rouges de Ndar et un trompettiste.

Depuis sa création, le festival a accueilli plus de 250 artistes internationaux et sénégalais, confirmant Saint-Louis comme un carrefour culturel où la musique sert le dialogue, la mémoire et le développement.