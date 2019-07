2ème réunion du comité pilotage Waca : Mise au point et recommandations pour l’exécution du projet

Le ministre de l’environnement et du développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall, a présidé ce matin la deuxième réunion du comité de pilotage régional du projet « West Africa Coastal Areas) Waca Resip. Un projet dont le 1er comité de pilotage a été lancé en Novembre 2018 et dont bénéficient pour le moment 6 pays. Le projet devra permettre la mise en œuvre d’actions concertées en « matière de politique côtière », ainsi que des interventions régionales pour gérer de manière durable les zones côtières d’Afrique de l’Ouest ». Cette réunion du comité de pilotage devrait permettre de faire le point sur l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion du comité de pilotage et aussi formuler des recommandations nécessaires pour la poursuite de l’exécution du projet